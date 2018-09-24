В Сумгайыте состоялось открытие учебно-тренировочной базы Федерации дзюдо Азербайджана

Сегодня в Сумгайыте состоялась церемония открытия учебно-тренировочной базы Федерации дзюдо Азербайджана (ФДА).

На мероприятии приняли участие президент Международной федерации дзюдо Мариус Визер, президент ФДА Ровнаг Абдуллаев, министр молодежи и спорта Азад Рагимов, глава Исполнительной власти города Сумгайыт Закир Фараджев, председатель Общественного объединения "Азерикимья" Имран Арзуманзаде, представители спортивной общественности и другие лица.

После ознакомления с медицинским кабинетом, тренажерным залом, раздевалкой гости направились зал тренировок. Здесь юные дзюдоисты продемонстрировали элементы тренировок.

Ветеран дзюдо, бывший главный тренер паралимпийской сборной Азербайджана Ахмеддин Раджабли поприветствовал гостей, напомнил, что его личное знакомство с М.Визером состоялось в 1988 году. Он поблагодарил руководство ФДА, "Азерикимья" и Исполнительной власти города Сумгайыт за сдачу в пользование учебно-тренировочной базы, отвечающей современным требованиям.

М.Визер в своем выступлении поздравил и выразил признательность Азербайджану за организацию на высоком уровне чемпионата мира, продолжающегося в настоящее время в Баку. Он выразил удовлетворение увиденным в зале: "Дзюдо, помимо того, что является олимпийским видом спорта, воспитывает в человеке характер, подвигает общество к интеграции. В соревновании важно стать чемпионом. Но еще важнее стать чемпионом в жизни. Для этого в дзюдо имеются необходимые элементы. Этот центр оставил у меня очень хорошее впечатление. Я выражаю благодарность руководству ФДА и города за такой зал. Как представитель семьи дзюдо я горжусь вашими достижениями. Желаю всем вам успехов в жизни и в вашей спортивной карьере".

Затем официальные лица подарили дзюдоистам дзюдоги.

З.Фараджев подарил М.Визеру его портрет, написанный масляными красками и сувенир голубя, считающегося символом города Сумгайыт. Глава исполнительной власти также преподнес особый подарок А.Раджабли.