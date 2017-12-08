В Сумгайыте из-за коровы произошло тяжелое ДТП, погибли 3 человека – ВИДЕО

В городе Сумгайыт произошло тяжелое ДТП.

Как сообщили 1news.az в пресс-службе Министерства внутренних дел АР, грузовик марки КамАЗ, управляемый жителем Баку Аскером Ханахмедовым, сбил вышедшую на проезжую часть корову, после чего остановился у обочины.

В этот момент в него сзади врезался автомобиль Mercedes (госномер 10-TN-757), за рулем которого находился житель Губинского района Азад Новрузов.

В результате на месте погибли А.Новрузов и два его пассажира – Ханлар Мамедов и Рашид Джафаров, еще один пассажир получил травмы.

По факту начато разбирательство.

Тимур Рзаев, Э.Т.