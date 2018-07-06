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В субботу в Баку и на Абшероне сильный ветер

Сегодня в 15:20 ~ 2 минуты на чтение 534
В субботу в Баку и на Абшероне сильный ветер

В субботу, 7 июля, в Баку и на Абшероне без осадков, местами сильный северо-западный ветер.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +23 до +25, днем - от +28 до +33, в Баку ночью - от +23 до +25, днем - от +29 до +31.

Атмосферное давление повысится с 751 до 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит порядка 60-70%, днем - 45-55%.

На пляжах северного побережья Абшерона – в Сумгайыте, в поселках Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба - температура воды составит +26 - +27 градусов, на пляжах южного побережья – в поселках Тюркан, Говсан, Сахиль и Шихов – вода прогреется до +27 - +28 градусов.

В связи с сильным северо-западным ветром на море будут высокие волны. Гидрометцентр не рекомендует плавать в такую погоду.

В районах Азербайджана в субботу также без осадков. Дожди и грозы вероятны лишь в некоторых северных и западных районах, местами осадки могут носить ливневый характер, может выпасть град.

Будет преобладать западный ветер, местами порывистый. Температура воздуха ночью составит от +21 до +26, днем - от +35 до +40 градусов. В горной местности ночью - от +15 до +20, днем - от +23 до +28.

Гидрометцентр отмечает, что усиление ветра хазри на Абшероне 7 июля привет к снижению температуры воздуха до климатической нормы, что окажет благоприятное воздействие на состояние метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.

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