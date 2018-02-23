В субботу температура воздуха в Баку повысится до 11 градусов

В субботу, 24 февраля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, утром и вечером возможен слабый туман, ветер южный, умеренный.

Как сообщили 1news.az в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов АР, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове температура воздуха ночью составит от +3 до +5, днем - от +7 до +11 градусов.

В районах Азербайджана завтра осадков тоже не ожидается, однако местами возможен туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +6, днем - от +7 до +12 градусов.

В ближайшие два дня, субботу и воскресенье, погода будет благоприятна для метеочувствительных людей.

Тимур Рзаев, Э.Т.