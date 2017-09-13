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В субботу на Абшероне возможен небольшой дождь

Сегодня в 14:10 ~ 1 минута на чтение 229
В субботу на Абшероне возможен небольшой дождь

В субботу, 22 сентября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, днем есть вероятность кратковременного дождя. Северный ветер в дневные часы сменится южным.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +17 до +20, днем - от +25 до +28, непосредственно в Баку ночью - от +18 до +20, днем - от +25 до +27.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана в субботу в течение дня местами возможен небольшой дождь, местами осадки могут носить ливневый характер, есть вероятность выпадения града. Ветер восточный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +14 до +18, днем - от +25 до +30, в горах ночью - от +7 до +12, днем - от +14 до +17.

Гидрометцентр отмечает, что 22-23 сентября на Абшероне ожидается комфортная температура воздуха, что благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.

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