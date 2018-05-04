1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В субботу на Абшероне тепло и без осадков

Сегодня в 14:50 ~ 1 минута на чтение 71
В субботу на Абшероне тепло и без осадков

В субботу, 5 мая, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, ветер северный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +13 до +16, днем - от +22 до +27. Непосредственно в столице ночью - от +14 до +16, днем - от +25 до +27.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - порядка 65-75%.

В районах Азербайджана в субботу местами возможны осадки, которые в западных регионах могут быть интенсивными. Есть вероятность выпадения града. Утром туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +15, днем - от +25 до +30 градусов, в горной местности ночью - от +4 до +9, днем - от +10 до +15.

Гидрометцентр отмечает, что 5–7 мая на Абшеронском полуострове будет преобладать комфортная температура воздуха, что благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.

71

просмотр
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net