В субботу на Абшероне тепло и без осадков

В субботу, 5 мая, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, ветер северный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +13 до +16, днем - от +22 до +27. Непосредственно в столице ночью - от +14 до +16, днем - от +25 до +27.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - порядка 65-75%.

В районах Азербайджана в субботу местами возможны осадки, которые в западных регионах могут быть интенсивными. Есть вероятность выпадения града. Утром туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит от +10 до +15, днем - от +25 до +30 градусов, в горной местности ночью - от +4 до +9, днем - от +10 до +15.

Гидрометцентр отмечает, что 5–7 мая на Абшеронском полуострове будет преобладать комфортная температура воздуха, что благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.