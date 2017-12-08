В субботу на Абшероне пасмурно, моросящий дождь

В субботу, 9 декабря, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, ночью и утром местами моросящий дождь.

По данным Национального департамента гидрометеорологии, будет преобладать северо-западный ветер, который в дневные часы сменится южным.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит от +2 до +5, днем - от +8 до +10 градусов. Непосредственно в Баку ночью - от +2 до +4, днем - от +8 до +10.

Атмосферное давление установится на уровне 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 75-85%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана в субботу преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман, в районах, расположенных вдоль каспийского побережья, ожидается моросящий дождь. Ветер преимущественно западный.

Температура воздуха ночью составит от -2 до +3, днем - от +6 до +11 градусов, в горной местности ночью - от -1 до -6, днем - от +2 до +7.

Гидрометцентр отмечает, что до 11 декабря на Абшероне будет наблюдаться слабое и умеренное колебание метеорологических показателей, что благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.