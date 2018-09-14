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В субботу на Абшероне до +33, ветер южный

Сегодня в 14:40 ~ 1 минута на чтение 491
В субботу на Абшероне до +33, ветер южный

В субботу, 15 сентября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, без осадков, ветер южный, умеренный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +19 до +22, днем - от +28 до +33, непосредственно в Баку ночью - от +20 до +22, днем - от +29 до +31.

Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 35-40%.

На пляжах северного побережья Абшерона – в Сумгайыте, в поселках Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба - температура воды составит +23 - +24 градуса, на пляжах южного побережья – в поселках Тюркан, Говсан, Сахил и Шихов – вода прогреется до +25 градусов. Будет преобладать умеренный южный ветер.

В районах Азербайджана в субботу также в основном без осадков, ветер восточный, в дневные часы местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +17 до +22, днем - от +31 до +36, в горах ночью - от +10 до +15, днем - от +19 до +24.

Гидрометцентр накануне отмечал, что 15 сентября на Абшероне будет преобладать умеренное колебание метеорологических показателей, что благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.

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