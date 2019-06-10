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В столице США объявлен Национальный день Азербайджана

Сегодня в 11:22 ~ 1 минута на чтение 291
В столице США объявлен Национальный день Азербайджана

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер подписала заявление в связи со 101-летием Азербайджанской Демократической Республики.

По сообщению посольства Азербайджана в США, в заявлении говорится, что 28 мая 1918 года на мусульманском Востоке была создана первая светская парламентская республика – АДР, которая была признана другими демократическими государствами мира, в том числе и США.

Также в заявлении подчеркивается, что посольство Азербайджана в США сотрудничает с  городом Вашингтон и вносит вклад в образовательную систему и культурное разнообразие города.

Эльшан Рустамов, Г.Р.

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