В столице США объявлен Национальный день Азербайджана

Мэр Вашингтона Мюриел Баузер подписала заявление в связи со 101-летием Азербайджанской Демократической Республики.

По сообщению посольства Азербайджана в США, в заявлении говорится, что 28 мая 1918 года на мусульманском Востоке была создана первая светская парламентская республика – АДР, которая была признана другими демократическими государствами мира, в том числе и США.

Также в заявлении подчеркивается, что посольство Азербайджана в США сотрудничает с городом Вашингтон и вносит вклад в образовательную систему и культурное разнообразие города.

Эльшан Рустамов, Г.Р.