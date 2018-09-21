В Стамбуле женщина-водитель избила цепью водителя-мужчину, не уступившего ей дорогу – ВИДЕО - ФОТО

В турецких соцсетях распространилось резонансное видео, на котором женщина-водитель избивает цепью водителя-мужчину, который не уступил ей дорогу.

Как сообщает Haberler, инцидент, произошедший на одной из улиц стамбульского района Эсеньюрт, попал на камеры видеонаблюдения.

Водители двух машин не захотели уступить друг другу дорогу. В результате женщина, управлявшая одной из них, вместе со своей подругой вышла из автомобиля и начала спорить с мужчиной, который находился за рулем другой машины.

Вскоре ругань переросла в драку, в ходе которой женщина начала бить мужчину подвернувшейся под руку цепью. Пока шокированные прохожие наблюдали эту сцену, женщина с подругой спокойно сели в машину и уехали.

Распространившееся в сети видео стало предметом для шуток пользователей соцсетей, предположивших, что тот мужчина наверняка сильно пожалел о том, что связался с женщиной за рулем.

Ф.Багирова