В Стамбуле состоялось открытие Азербайджанского парка дружбы и мемориала в память о жертвах Ходжалинского геноцида - ФОТО

25 февраля в Стамбуле, в районе Багчылар, состоялось открытие охватывающего большую территорию Азербайджанского парка дружбы и возведенного здесь мемориала в память о жертвах Ходжалинского геноцида.

В церемонии открытия приняли участие помощник Президента Азербайджанской Республики по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, генеральный консул Азербайджана в Стамбуле Масим Гаджиев, губернатор Стамбула Васип Шахин, глава муниципалитета Беюкшехер (Стамбул) Мовлуд Уйсал, председатель районного муниципалитета Багчылар Локман Чагрыджы, дипломаты, депутаты, известные представители турецкой общественности, деятели науки и культуры, местные жители, представители НПО и СМИ.

Церемония началась с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Турции.

Затем минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизни во имя независимости наших стран.

Подробно проинформировав в своем выступлении об отдельных направлениях мифа о «Великой Армении», Али Гасанов отметил, что Ходжалинский геноцид является еще одним показателем интересов больших сил, которые для достижения своих целей время от времени используют армян против наших народов, одной из самых тяжких человеческих трагедий ХХ века. Закладка в этом живописном уголке Стамбула прекрасного парка в честь Азербайджана и возведение этого мемориала - наглядный пример братства Азербайджана и Турции, исторической привязанности наших народов. Закладка этого парка и возведение мемориала в память о Ходжалы - это уважение к нашим страданиям, а также призыв к миру. Хорошо бы, если силы, годами демонстрирующие несправедливую позицию против Турции относительно надуманной темы «геноцида армян», показали свою справедливую позицию по Ходжалинскому геноциду.

Высоко оценив отношения дружбы и братства Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Али Гасанов отметил, что именно благодаря такому родному отношению наши страны постоянно защищают интересы друг друга.

Подчеркнув необходимость признания Ходжалинского геноцида мировым сообществом, помощник Президента Али Гасанов отметил, что работа, проводимая в этой сфере Фондом Гейдара Алиева, в частности его президентом, послом доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой, достойна одобрения. Он сказал, что благодаря международной информационной кампании «Справедливость к Ходжалы!», осуществляемой по инициативе вице-президента Фонда Лейлы Алиевой, в этой сфере достигнуты большие результаты.

Выразив правительству Турции глубокую признательность за Азербайджанский парк дружбы и мемориал, Али Гасанов довел до внимания, что мемориал в память о жертвах Ходжалинского геноцида является символом преданности миру, дружбе, братству между нациями, народами и цивилизациями. «Азербайджан и Турция, в отличии от античеловеческого зверства государства-агрессора Армении, не зарятся на чьи-то территории. Мы хотим, чтобы люди жили в условиях дружбы и братства. Мы принимаем меры для безопасности наших народов. Благодаря гигантским проектам мы реализуем экономическое развитие на большом географическом пространстве. А страна-агрессор Армения и армянские националистические круги, как во всех периодах, так и сейчас, надеясь на своих покровителей, принесли в регион конфликты и войны, беды и противостояния. Мы же, азербайджанцы, привносим дух мира, диалога, процветания. Армяне отличаются своими зверскими поступками, тем, что проливают кровь, истребляют семьи, а наш народ - гуманной деятельностью», - отметил Али Гасанов.

Вспомнив призывающие к миру строки великого поэта и драматурга Гусейна Джавида, являющиеся примером для всего человечества, помощник Президента отметил, что армяне призывают проливать кровь, а мы - создавать мир, сосуществовать в условиях дружбы и стремимся к этому.

Делясь в конце своего выступления мнением и рассуждениями о корне слова «багчылар», Али Гасанов выразил глубокую признательность авторам этой идеи, ставшей уже реальностью, каждому, кто внес свой вклад в ее реализацию, в частности, местным жителям. Он с уверенность отметил, что этот реализованный в районе Багчылар величественный проект будет содействовать дальнейшему укреплению исторических садов («баглар» означает сады) между нашими братскими странами и народами.

Губернатор Стамбула Васип Шахин довел до внимания, что Ходжалинский геноцид воспринимается в Турции как большое горе, всенародная скорбь, несмываемая с памяти трагедия, отметил, что это горе и в дальнейшем будет жить в сердцах наших людей как незабываемая боль. «Горе Карабаха мы переживаем не меньше чем свое горе. Мы всегда рядом с Азербайджаном в решении этой проблемы. Как и всегда, так и сейчас, и в будущем у нас есть Джан Азербайджан!», -сказал губернатор.

Вспомнив высказывания великого лидера Гейдара Алиева «Одна нация, два государства», основоположника Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка «Радость Азербайджана - наша радость, горе его - наше горе», глава муниципалитета Беюкшехер (Стамбул) Мовлуд Уйсал сказал, что двух братских стран объединяют общая история, религия и культура. Мовлуд Уйсал отметиил, что Ходжалинский геноцид - это никогда незабываемая человеческая трагедия.

Проинформировав участников церемонии о том, как появилась идея о создании Азербайджанского парка дружбы и мемориала в память о жертвах Ходжалинского геноцида, открытие которых проводится, председатель муниципалитета района Багчылар Локман Чагрыджы отметил, что это предложение, выдвинутое генеральным консулом Азербайджана в Стамбуле, было воспринято с большим удовлетворением. Он подчеркнул, что Ходжалинский геноцид - это также горе Турции. Требовать справедливость к этому геноциду, осуществлять меры по сохранению его в памяти - наш моральный долг.

Жительница Ходжалы Сабина Магеррамова отметила, что стала свидетельницей зверства армянских палачей когда ей было 7 лет. В ночь геноцида кроме нее и одного ее брата всех членов семьи убили. Слова Сабины Магеррамовой о том, что она даже на минуту не может забыть об ужасах геноцида, до глубины души тронули участников церемонии.

В выступлениях прозвучали мнения о политических причинах возникновения вымышленного «геноцида армян», что этот необоснованный вопрос является средством давления на Турцию, о Победе при Чанаггале, геноцидах армян против азербайджанцев, совершенных в 1905-1907, 1918-1920-х годах, спасении Баку благодаря храбрости Кавказской исламской армии в 1918 году, депортации наших соотечественников из Армении в 1948-1953 годах, в том числе тяжких последствиях оккупационной политики Армении против Азербайджана, основанной на территориальные претензии относительно Нагорного Карабаха, выдвинутые армянами в годы распада советской власти, а также об игнорировании Арменией решений и резолюций ООН и других международных организаций, превращении этого террористического государства на географически большой территории в источник опасности для мира и благополучия, а также важности предотвращения больших угроз для Турции, созданных с сирийской территории. Было подчеркнуто, что Азербайджан имеет право использовать все средства для освобождения своих оккупированных территорий, в том числе и Турция вправе устранить риски террора, принять все меры безопасности как внутри страны, так и вдоль своих государственных границ.

После официальной части лента, олицетворяющая открытие Азербайджанского парка дружбы и мемориала в память о жертвах Ходжалинского геноцида, была разрезана.

Затем участники посадили в парке деревья.

АЗЕРТАДЖ