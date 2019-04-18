В Стамбуле показали спектакль по пьесе Гусейна Джавида – ФОТО

В Стамбуле состоялся премьерный показ спектакля «Иблис» по пьесе известного азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида.
Пьесу на турецкий язык перевели Хильми Зафер Шахин и Мелахат Аббасова.
Организатор показа спектакля - муниципалитет Стамбула.
На показе присутствовали вице-премьер Азербайджана Али Гасанов, министр культуры Абульфас Гараев, генконсул в Стамбуле Масим Гаджиев.
Гараев отметил, что культура сближает народы.
«Несмотря на то что пьеса была написана более века назад, она не утратила своей актуальности и сегодня. Гусейн Джавид обращается и к современной молодежи, передает через поколения философию тюркского мира», - сказал министр.
Глава ведомства поблагодарил всех тех, кто внес вклад в постановку пьесы.
Гараев отметил, что отношения Турции и Азербайджана находятся на высоком уровне.
Спектакль «Иблис» на сцене Театра имени Мухсина Эртугрула будет показан 17-20 апреля и 24-27 апреля.
Anadolu Ajansı