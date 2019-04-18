В Стамбуле показали спектакль по пьесе Гусейна Джавида – ФОТО

В Стамбуле состоялся премьерный показ спектакля «Иблис» по пьесе известного азербайджанского поэта и драматурга Гусейна Джавида.

Пьесу на турецкий язык перевели Хильми Зафер Шахин и Мелахат Аббасова.

Организатор показа спектакля - муниципалитет Стамбула.

На показе присутствовали вице-премьер Азербайджана Али Гасанов, министр культуры Абульфас Гараев, генконсул в Стамбуле Масим Гаджиев.

Гараев отметил, что культура сближает народы.

«Несмотря на то что пьеса была написана более века назад, она не утратила своей актуальности и сегодня. Гусейн Джавид обращается и к современной молодежи, передает через поколения философию тюркского мира», - сказал министр.

Глава ведомства поблагодарил всех тех, кто внес вклад в постановку пьесы.

Гараев отметил, что отношения Турции и Азербайджана находятся на высоком уровне.

Спектакль «Иблис» на сцене Театра имени Мухсина Эртугрула будет показан 17-20 апреля и 24-27 апреля.

Anadolu Ajansı