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В США задержали армянского «оружейного барона», торговавшего с Африкой на миллиарды долларов

Сегодня в 10:55 ~ 1 минута на чтение 542
В США задержали армянского «оружейного барона», торговавшего с Африкой на миллиарды долларов

В американском городе Фресно (Калифорния) был задержан 58-летний гражданин США, глава занимающейся продажей оружия компании Dolarian Capital Inc (DCI) Ара Доларян.

«Доларян обвиняется в незаконной торговле оружием, отмывании денег и заговоре. Он подозревается в поставке из Восточной Европы и Южной Африки взрывчатых веществ, ракет, огнестрельного оружия на миллиарды долларов правительству Нигерии», - сообщает армянская служба «Голоса Америки» со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции США.

Отмечается также, что Государственный департамент США отказал DCI в лицензиях на заключение международных сделок. В июне 2014 года Доларян, который проживает в столице Болгарии, подписал соглашение с нигерийской компанией Societe D’Equipments Internationaux (SEI) на продажу оружия на сумму 8,5 миллиона долларов США.

А.А., Э.Т.

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