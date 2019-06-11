1news.az
В мире
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В США турецких пилотов отстранили от полётов на F-35

Сегодня в 09:16 ~ 1 минута на чтение 116
В США турецких пилотов отстранили от полётов на F-35
Пилоты из Турции, которые обучались на базе Военно-воздушных сил США в Аризоне, отстранены от полётов на истребителях-бомбардировщиках F-35.

Об этом информирует Reuters.

«Министерству известно, что турецкие летчики ... не совершают полетов», — приводится заявление официального представителя Минобороны США Майка Эндрюса.

Он добавил, что если Анкара не изменит свою политику, то США продолжат «тесное сотрудничество с турецким союзником по свёртыванию их участия в программе F-35».

Соответствующее решение было принято на фоне переговоров США и Турции относительно покупки Анкарой российских зенитно-ракетных систем С-400.

Ранее в Анкаре заявили, что Вашингтон не откликнулся на предложения турецкой стороны  по созданию рабочей группы для урегулирования ситуации с покупкой С-400.

RT

Telegram WhatsApp

116

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ В мире

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2019 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net