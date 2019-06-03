В США три человека погибли при крушении вертолета

Три человека погибли, один пострадал в результате крушения вертолета в американском штате Арканзас, сообщает телеканал KNWA News со ссылкой на местную полицию и департамент по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в воскресенье вечером, когда экскурсионный вертолет, на борту которого были четыре человека, упал в районе проводившегося в штате музыкального фестиваля Backwoods.

Сообщается, что спасатели нашли место крушения тем же вечером благодаря телефонному звонку пассажира вертолета, поступившему в экстренную службу.

Причина аварии пока не сообщается.

РИА Новости