В США поезд протаранил автомобиль с водителем - ВИДЕО

В Орландо на железнодорожном переезде поезд врезался в автомобиль.

Видеозапись происшествия опубликована на странице местной полиции в Twitter.

Водитель черного внедорожника не успел проехать через переезд вместе с потоком других автомобилей и выехал за опустившийся шлагбаум, когда уже загорелся красный сигнал светофора. Как только джип тронулся с места, на него наехал несущийся поезд.

Пострадавший водитель получил тяжелые травмы. Он находится в больнице.

Ria.ru

Please obey all traffic laws, especially when approaching railroad crossings. Trying to cross when a train approaches is extremely dangerous. Exercise patience and drive safe. pic.twitter.com/OzvO0WJFBV — Orlando Police (@OrlandoPolice) 11 апреля 2019 г.