В США неизвестный расстрелял людей в McDonald's

Один человек погиб и еще четверо были ранены, когда неизвестный открыл стрельбу в ресторане McDonald|s недалеко от Обернского университета в штате Алабама в США, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

По данным телеканала, полиция отреагировала на сообщение о стрельбе примерно в 2.30 утра по местному времени и обнаружила на месте мужчину 20 лет, который скончался от полученных огнестрельных ранений. Четырех раненых, включая студента из Обернского университета, госпитализировали, в их числе 16-летний подросток в тяжелом состоянии.

«Предварительно была получена информация о том, что непосредственно перед перестрелкой произошла ссора»,- сообщается в заявлении полиции.

Правоохранительные органы пока не предоставили никакой информации о подозреваемом, который, по сообщениям университета, все еще находится на свободе. Полицейские призвали всех, у кого есть информация о происшествии немедленно связаться с местным отделением полиции.

РИА Новости