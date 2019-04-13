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В США хакеры опубликовали данные тысяч агентов и полицейских

13 Апреля, 2019 в 15:20 ~ 1 минута на чтение 1160
В США хакеры опубликовали данные тысяч агентов и полицейских

Неназванная группа хакеров взломала несколько сайтов, связанных с ФБР, и опубликовала в интернете личные данные тысяч агентов и сотрудников правоохранительных органов, сообщает интернет-издание TechCrunch со ссылкой на одного из участников группировки.

Как отмечает портал, хакеры "воспользовались уязвимостью" в защите не менее трех сайтов подразделений Ассоциации национальной академии ФБР (FBINAA), которая занимается, в том числе, обучением сотрудников правоохранительных органов. На своем сайте хакеры выложили для загрузки несколько десятков файлов, в которых содержатся имена, должности, телефонные номера, домашние адреса, личная и рабочая почта членов этой ассоциации, пишет издание. Интернет-портал не разглашает название сайта, на котором информация была выложена.

Хакер также сообщил изданию, что группировка "взломала более тысячи сайтов". По его словам, в распоряжении хакеров находится "более миллиона данных" о сотрудниках нескольких федеральных ведомств и государственных организаций.

В Ассоциации национальной академии ФБР данную информацию пока не прокомментировали.

Ria.ru

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