В США готовятся к боям с российскими суперсовременными истребителями Су-57 - ВИДЕО

В США истребитель F-16C перекрасили в «цифровой» камуфляж российского истребителя пятого поколения Су-57 для имитации «противника» в тренировочных боях.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на РИА Новости, ролик, на котором запечатлен процесс перекраски, опубликован YouTube-каналом US Military Update.

На самолет, помимо американских, нанесены опознавательные знаки ВКС России. Завершается ролик предупреждением: «Призрак. Опасайся».

Истребитель принадлежит 64-й эскадрилье «Агрессор» ВВС США, которая базируется в штате Невада. Эскадрильи «Агрессор» — формирования американских ВВС, выполняющие роль противника во время учений. Они вооружены, как правило, самолетами американского производства, несущими окраску и опознавательные знаки ВВС вероятного противника, и ведут воздушные бои согласно доктринам и наставлениям соответствующих стран.

Тимур Рзаев, Э.Т.