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В среду в Баку и на Абшероне до +40

Сегодня в 15:05 ~ 1 минута на чтение 252
В среду в Баку и на Абшероне до +40

В среду, 11 июля, в Баку и на Абшероне солнечно, северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +24 до +27, днем - от +35 до +40, в Баку ночью - от +25 до +27, днем - от +38 до +40.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью будет равна порядка 60-70%, днем - 35-45%.

На пляжах северного побережья Абшерона – в Сумгайыте, в поселках Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба - температура воды составит +27 - +28 градусов, на пляжах южного побережья –  в поселках Тюркан, Говсан, Сахиль и Шихов – вода прогреется до +29 градусов.

Северо-восточный ветер на побережье днем сменится юго-восточным, временами порывистым. В Гидрометцентре рекомендуют отдыхающим быть осторожными.

В районах Азербайджана в среду без осадков, ветер преимущественно восточный. Температура воздуха ночью составит от +22 до +26, днем - от +35 до +40 градусов. В горной местности ночью - от +15 до +20, днем - от +28 до +33.

Гидрометцентр отмечает, что преобладание слабого ветра и временами душная и влажная погода, которая будет наблюдаться на Абшероне 11-12 июля, на фоне высоких температур может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.

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