В среду в Баку и на Абшероне без осадков, до +9

В среду, 28 февраля, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ночью местами слабый туман и моросящий дождь, ветер умеренный, северный.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха в Баку и на Абшероне ночью составит от +4 до +6, днем - от +7 до +9.

Атмосферное давление составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит порядка 75-85%, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана в среду также в основном без осадков, ночью и рано утром местами туман, возможен моросящий дождь. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +6, днем - от +8 до +13 градусов, в горной местности ночью - от -3 до -2, днем от +3 до +8.

Гидрометцентр отмечает, что 28 февраля на Абшеронском полуострове ожидается слабое и умеренное колебание метеорологических показателей, что благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.