В среду на Абшероне усилится ветер, возможны осадки

В среду, 26 сентября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, утром местами возможны осадки, в течение дня ожидается усиление северо-западного ветра.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +18 до +21, днем - от +23 до +26, непосредственно в Баку ночью - от +19 до +21, днем - от +23 до +25.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 55-65%.

В районах Азербайджана в среду пройдут дожди, местами интенсивные, есть вероятность града. Будет преобладать западный ветер, который начиная со второй половины дня усилится.

Температура воздуха ночью составит от +15 до +20, днем - от +25 до +29, в горах ночью - от +9 до +14, днем - от +16 до +21.

Гидрометцентр предупреждает, что с 26 по 28 сентября на фоне резкого снижения атмосферного давления на Абшероне ожидается сильный ветер хазри, что может неблагоприятно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.