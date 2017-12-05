В среду на Абшероне пасмурно и дождливо

В среду, 6 декабря, в Баку и на Абшероне переменная облачность, временами пасмурно, вечером ожидается дождь. Ночью и утром местами туман, вероятна морось.

По данным Национального департамента гидрометеорологии, будет преобладать умеренный северо-западный ветер, который ближе к вечеру усилится.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит от +5 до +8, днем от +8 до +11 градусов. Непосредственно в Баку ночью от +6 до +8, днем от +9 до +11.

Атмосферное давление повысится с 755 до 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В районах Азербайджана в среду преимущественно без осадков, однако в некоторых районах с середины дня ожидается дождь, в горной местности может выпасть снег.

Ночью и утром местами туман, морось. Ветер преимущественно западный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от 0 до +5, днем от +6 до +11 градусов, в горной местности ночью от 0 до +5, днем от +5 до +9.

Гидрометцентр отмечает, что влажные погодные условия, которые будут преобладать на Абшероне 6 декабря, могут вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Г.Р.