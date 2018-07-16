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В среду на Абшероне облачно, возможен дождь

Сегодня в 14:16 ~ 1 минута на чтение 329
В среду на Абшероне облачно, возможен дождь

В среду, 19 сентября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, вечером и ночью местами дождь. Северный ветер сменится юго-восточным.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +18 до +20, днем - от +23 до +26, непосредственно в Баку ночью - от +18 до +20, днем - от +23 до +25.

Атмосферное давление поднимется с 762 мм до 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана в среду местами ожидаются дожди и грозы, в некоторых районах осадки будут носить интенсивный характер, есть вероятность града. Ветер преимущественно восточный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +15 до +20, днем - от +24 до +29, в горах ночью - от +7 до +12, днем - от +15 до +19.

Гидрометцентр отмечает, что 19 сентября на Абшероне ожидается комфортная температура воздуха, что благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.

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