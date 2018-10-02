1news.az
Общество
КАТЕГОРИИ
Интервью
Экономика
В мире
Бомонд
Колонки
Спорт
Azərbaycanca

В среду на Абшероне к вечеру будет ветрено

Сегодня в 14:05 ~ 1 минута на чтение 48
В среду на Абшероне к вечеру будет ветрено

В среду, 3 октября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, юго-западный ветер во второй половине дня сменится временами усиливающимся северо-западным ветром. 

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +16 до +19, днем - от +25 до +29. Непосредственно в Баку ночью - от +18 до +20, днем - от +26 до +28.

Атмосферное давление будет равно 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана в среду также в основном без осадков, дождь возможен лишь в дневное время местами на Большом и Малом Кавказе. Ветер преимущественно западный, днем местами порывистый. 

Температура воздуха ночью составит от +15 до +20, днем - от +27 до +32, в горах ночью - от +8 до +13, днем - от +15 до +20.

Гидрометцентр отмечает, что 3 и 4 октября на Абшероне будет преобладать комфортная температура воздуха, что благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.

Telegram WhatsApp

48

просмотров
ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ДРУГИЕ НОВОСТИ ИЗ КАТЕГОРИИ Общество

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

вверх
При использовании материалов ссылка на сайт обязательна

© Copyright 2007-2018 Информационное Агентство "The First News",
Все права защищены
entonee.net