В среду на Абшероне к вечеру будет ветрено

В среду, 3 октября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, юго-западный ветер во второй половине дня сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +16 до +19, днем - от +25 до +29. Непосредственно в Баку ночью - от +18 до +20, днем - от +26 до +28.

Атмосферное давление будет равно 762 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана в среду также в основном без осадков, дождь возможен лишь в дневное время местами на Большом и Малом Кавказе. Ветер преимущественно западный, днем местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +15 до +20, днем - от +27 до +32, в горах ночью - от +8 до +13, днем - от +15 до +20.

Гидрометцентр отмечает, что 3 и 4 октября на Абшероне будет преобладать комфортная температура воздуха, что благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.