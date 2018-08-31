В среду на Абшероне до +30

В среду, 12 сентября, в Баку и на Абшероне ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер северо-западный, временами порывистый.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит от +19 до +23, днем - от +26 до +30, в Баку ночью - от +20 до +22, днем - от +28 до +30.

Атмосферное давление повысится с 760 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит порядка 60-70%, днем порядка - 40-45%.

На пляжах северного побережья Абшерона – в Сумгайыте, в поселках Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба - температура воды составит +23 - +24 градуса, на пляжах южного побережья – в поселках Тюркан, Говсан, Сахиль и Шихов – вода прогреется до +25 градусов. Ветер преимущественно северо-западный, в течение дня временами порывистый.

В районах Азербайджана во вторник также в основном без осадков, однако в дневные часы в некоторых районах на севере и западе возможен кратковременный дождь. Ветер западный, местами порывистый.

Температура воздуха ночью составит от +17 до +22, днем - от +30 до +35, в горах ночью - от +10 до +15, днем - от +19 до +24.

Гидрометцентр отмечает, что 12 сентября на Абшероне будет преобладать комфортная температура воздуха, что на фоне умеренного ветра хазри благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.