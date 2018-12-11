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В среду на Абшероне без осадков, до +13

Сегодня в 14:20 ~ 1 минута на чтение 493
В среду на Абшероне без осадков, до +13

В среду, 12 декабря, в Баку и на Абшероне ожидается  переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ближе к ночи местами вероятен моросящий дождь.

Утром местами туман, временами порывистый юго-западный ветер в дневные часы сменится северо-восточным.

По данным Национального департамента гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха на Абшероне ночью составит в среднем от +6 до +9, днем - от +11 до +13. Непосредственно в Баку ночью - от +7 до +9, днем - от +11 до +13.  

Атмосферное давление сохранится на уровне 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха в среднем будет равна 65-75%.

В некоторых северных и западных районах Азербайджана в среду туман, моросящий дождь, который к вечеру перейдет в полноценные осадки. В горной местности есть вероятность выпадения снега. Западный ветер местами усилится. 

Температура воздуха ночью составит от +2 до +6, днем - от +9 до +14, в горах ночью - от -2 до +3, днем - от +3 до +7.

Гидрометцентр накануне отмечал, что 12 декабря слабое и умеренное колебание метеорологических показателей на Абшероне благоприятно скажется на самочувствии метеочувствительных людей.

Елена Остапенко, Э.Т.

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