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В Совет директоров Saudi Aramco впервые вошла женщина

Сегодня в 10:10 ~ 1 минута на чтение 313
В Совет директоров Saudi Aramco впервые вошла женщина

В совет директоров национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco впервые вошла женщина, пишет Reuters со ссылкой на материалы компании.

Место в совете заняла бывший генеральный директор и президент крупной американской нефтяной и нефтехимической компании Sunoco Линн Эльсенханс.

Как сообщал Forbes, Л.Эльсенханс была первой женщиной-руководителем крупной нефтяной компании.

В 2011 году она заняла 46-ю строчку в рейтинге самых влиятельных женщин планеты.

2010 году Эльсенханс заняла 36-е место в рейтинге самых успешных женщин в бизнесе, по версии Financial Times.

Пришедший к власти в Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Сальман объявил о курсе на реформы в стране, в частности, в области расширения прав женщин.

Л.Е.

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