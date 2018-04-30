В Совет директоров Saudi Aramco впервые вошла женщина

В совет директоров национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco впервые вошла женщина, пишет Reuters со ссылкой на материалы компании.
Место в совете заняла бывший генеральный директор и президент крупной американской нефтяной и нефтехимической компании Sunoco Линн Эльсенханс.
Как сообщал Forbes, Л.Эльсенханс была первой женщиной-руководителем крупной нефтяной компании.
В 2011 году она заняла 46-ю строчку в рейтинге самых влиятельных женщин планеты.
2010 году Эльсенханс заняла 36-е место в рейтинге самых успешных женщин в бизнесе, по версии Financial Times.
Пришедший к власти в Саудовской Аравии наследный принц Мухаммед бен Сальман объявил о курсе на реформы в стране, в частности, в области расширения прав женщин.
Л.Е.