В следующем году может быть увеличено число команд, участвующих в Премьер-лиге Азербайджана - ФОТО

Сегодня состоялось очередное заседание АФАА, на котором был проведен ряд обсуждений и приняты решения.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт АФФА, на заседании были приняты следующие решения:

1. В сезоне 2019-2020 число команд в Премьер-лиге останется неизменным (8 команд). В связи с тем, что клубы I дивизиона не предоставили соответствующих документов, в предстоящем сезоне будут играть те команды, которые боролись в прошлом сезоне.

2. АФФА будет оплачивать все поездки игроков, приглашенных в национальные команды, потенциальных кандидатов до 21 года, в целях оказания поддержки выступающим в зарубежных клубах азербайджанским футболистам.

3. Если будут соблюдены все условия лицензии, в сезоне 2020-2021 АФФА может увеличить число команд, участвующих в Премьер-лиге страны.

1news.az