В Сирию за сутки вернулись почти 1,5 тысячи беженцев

Почти полторы тысячи беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за прошедшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев.

"За прошедшие сутки в САР с территорий иностранных государств возвратились 1 472 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 384 человек (женщин – 115, детей – 196), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1088 человек (женщин – 326, детей – 555)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток возвратились 53 гражданина Сирии.

По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,6 гектара территории, уничтожили 41 взрывоопасный предмет.

Также сообщается, что за прошедшие сутки российской стороной гуманитарные и благотворительные акции не проводились.

Ria.ru