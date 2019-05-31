В Сирию за сутки вернулись более 1,2 тысячи беженцев

Более 370 человек вернулись из Ливана в Сирию за сутки, еще свыше 850 человек прибыли из Иордании, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на странице Минобороны РФ в Facebook.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 234 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 377 человек (женщин – 113, детей – 192), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 857 человек (женщин – 257, детей – 437)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в места постоянного проживания в течение суток не возвратился ни один гражданин Сирии.

Добавляется, что инженерные подразделения ВС Сирии выполняли задачи по разминированию местности и объектов в населенных пунктах Джасим, Эль-Харра (провинция Дераа) и Дума (провинция Дамаск). За сутки специалисты разминировали 3,3 гектара территории, обнаружен и уничтожен 41 взрывоопасный предмет (ВОП)

Ria.ru