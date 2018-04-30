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В швейцарских Альпах погибли четверо туристов, еще десять пострадали

30 Апреля, 2018 в 21:18 ~ 1 минута на чтение 333
В швейцарских Альпах погибли четверо туристов, еще десять пострадали

Четверо туристов погибли и 10 получили сильное обморожение в швейцарских Альпах из-за внезапной непогоды в ночь на понедельник, сообщила полиция кантона Валэ.

Инцидент произошел на горнолыжной тропе Шамони-Церматт. Внезапная непогода застала в горах 10 туристов с гидом, а также еще четверых человек, которые не смогли вовремя добраться до хижины, где можно было заночевать.

В результате погибли четверо горнолыжников, еще пятерых спасательные службы доставили в больницу в критическом состоянии. Как отмечается, речь идет о гражданах Франции, Италии и Германии.

Кантональная полиция в связи с инцидентом открыла горячую линию.

По данным швейцарского «Института изучения снега и лавин» (SLF), в настоящее время в районе Церматта остается средний уровень лавинной опасности.

РИА Новости

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