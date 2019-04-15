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В Швейцарии состоялось празднование Новруз-байрамы - ФОТО

Сегодня в 21:03 ~ 1 минута на чтение 464
В Швейцарии состоялось празднование Новруз-байрамы - ФОТО

При инициативе наших соотечественников, проживающих в Женеве, и при поддержке фонда «Nargis» в представительстве Азербайджанской Республики при ООН в Женеве, а также в других постпредствах Азербайджана было организовано празднование Новруз-байрамы.

Как сообщили в пресс-службе фонда, в мероприятии участвовали как представители азербайджанской общины в Женеве, так и иностранные гости.

Дети, обучающиеся на курсах азербайджанского языка, действующих при международной школе «Oiseau Bleu», подготовили для вечера различные выступления, национальные танцы и песни.

Также они стали авторами рисунков, представленных на мероприятии, деньги с продажи которых были направлены в благотворительных целях на счет фонда «Nargis».

Собранная сумма составила 210 франков, 50 евро и 25 фунтов.

Выражаем свою благодарность Фидан Мехтиевой, Алии Азимовой, Марии Хан Хойской, а также господину послу Вагифу Асадову за организацию вечера!

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