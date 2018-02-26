В Швейцарии прошла акция в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида - ФОТО

Серия мероприятий по случаю 26-й годовщины Ходжалинской трагедии в рамках международной агитационной кампании «Справедливость для Ходжалы!» проведена в Швейцарии.

Как сообщает посольство Азербайджана в Швейцарии, акция, прошедшая в столице этой страны - в городе Берн, на площади Waisenhausplatz, была организована Культурным центром азербайджанцев Швейцарии.

В ходе акции память жертв Ходжалинской трагедии почтили минутой молчания.

Выступивший на мероприятии руководитель центра сказал, что хотя с той трагедии прошло 26 лет, виновные в ней до сих пор не понесли никакого наказания и занимают ныне высокие посты в Армении. Подчеркивалась также важность дачи правовой оценки этому событию со стороны Швейцарии и мировой общественности.

Затем участники акции развернули транспаранты с требованиями «Справедливость для Ходжалы!»; «Событиям в Ходжалы должна быть дана правовая оценка»; «Мы требуем освобождения наших земель», а также представили стенды с фотографиями жертв, зверски убитых армянами в Ходжалы.

В рамках акции на площади Waisenhausplatz была организована фотовыставка, на которой были представлены рисунки детей на тему Ходжалинской трагедии, статьи, опубликованные в авторитетных мировых СМИ об этой трагедии. Выставка вызвала интерес у местного населения.

Кроме того, жителям и гостям швейцарской столицы были розданы специальные брошюры, в которых нашли отражение факты армянской агрессии против Азербайджана, в том числе Ходжалинская трагедия.

В ходе акции в память о жертвах Ходжалинского геноцида жителям города были розданы 613 черных шаров с логотипом интернет-сайта «Justice for Khojaly!», которые в конце мероприятия были выпущены в небо.

Ялчин Алиев, Э.Т.