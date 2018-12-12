В Швейцарии почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева

12 декабря в посольстве Азербайджана в Швейцарии состоялось мероприятие, посвященное памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщили 1news.az в посольстве, в вечере памяти приняли участие представители диаспорских организаций в этой стране и иностранные гости.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику великому лидеру перед зданием дипмиссии.

В своем выступлении на мероприятии посол Азербайджана в Швейцарии Ханум Ибрагимова рассказала о бесценных заслугах Гейдара Алиева перед азербайджанским народом.

«Именно благодаря мудрой политике Гейдара Алиева Азербайджан вступил на путь независимости и развития.

В результате проводимой им дальновидной внешней и внутренней политике Азербайджан достиг всестороннего развития, а независимость страны стала вечной и несокрушимой», - сказала посол.

Глава дипмиссии подчеркнула, что Гейдар Алиев заложил основы крупных региональных и международных проектов, имеющих стратегическое значение, и дело общенационального лидера сегодня успешно продолжает Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В заключение мероприятия был продемонстрирован документальный фильм, посвященный великому лидеру.

1news.az