В штабе Зеленского поддержали петицию о запрете Порошенко выезда за границу

В штабе победившего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского поддержали петицию о запрете выезда за границу действующего украинского лидера Петра Порошенко, этом сообщают «Украинские новости».

До этого стало известно, что киевский окружной административный суд принял к рассмотрению иск о запрете выезда из страны Порошенко на протяжении года после президентских и парламентских выборов. Причем иск также был подан в отношении некоторых других украинских чиновников.

В сообщении команды одобрили иск, заявив, что «на каждое преступное дело всегда найдется достойный ответ».

Эльшан Рустамов