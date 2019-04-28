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В штабе Зеленского поддержали петицию о запрете Порошенко выезда за границу

Сегодня в 12:22 ~ 1 минута на чтение 285
В штабе Зеленского поддержали петицию о запрете Порошенко выезда за границу

В штабе победившего на президентских выборах Украины Владимира Зеленского поддержали петицию о запрете выезда за границу действующего украинского лидера Петра Порошенко, этом сообщают «Украинские новости».

До этого стало известно, что киевский окружной административный суд принял к рассмотрению иск о запрете выезда из страны Порошенко на протяжении года после президентских и парламентских выборов. Причем иск также был подан в отношении некоторых других украинских чиновников.

В сообщении команды одобрили иск, заявив, что «на каждое преступное дело всегда найдется достойный ответ».

Эльшан Рустамов

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