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В Шотландии могут ввести налог для туристов

Сегодня в 22:05 ~ 1 минута на чтение 309
В Шотландии могут ввести налог для туристов

Правительство Шотландии будет обсуждать возможность введения в Эдинбурге туристического налога, сообщает The Scotsman.

Власти страны будут учитывать данные опроса, проведенного в Эдинбурге в разгар летнего сезона, который показал, что 92% туристов продолжат приезжать в город, если налог не превысит одного фунта за ночь. Также 78% опрошенных заявили, что не изменят свои планы на посещение Эдинбурга, даже если налог составит четыре фунта за ночь.

Подобный опрос, проведенный среди местных жителей, показал, что около 59% поддерживают инициативу.

Скорее всего, эти данные станут дополнительным доводом в пользу введения сбора.

РИА Новости

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