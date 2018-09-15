В школе-интернате прозвенел первый звонок - ФОТО

В Республиканской специальной школе-интернате номер 5 для детей с ограниченными возможностями здоровья состоялось мероприятие, посвященное началу 2018-2019 учебного года и Дню знаний.

Министр образования Джейхун Байрамов отметил важную роль образования в современном мире, подчеркнул, что в нашей стране этой сфере придается большое значение.

Говоря о мерах, осуществляемых по развитию нашего образования, достигнутых успехах, министр поздравил преподавателей и учащихся с началом учебного года и Днем знаний, пожелал им успехов.

Дж.Байрамов подчеркнул, что в школах созданы все необходимые условия для обучения.

Директор школы-интерната Ирада Везирова проинформировала о деятельности руководимого ею учебного заведения. Было отмечено, что в школе, функционирующей с 1936 года, осуществляется обучение инвалидов по зрению. Период полного среднего обучения в учебном заведении составляет 12 лет (в связи с изучением алфавита Брайля).

В школе-интернате в 30 классных комплектах обучаются 37 инвалидов по зрению и слабовидящих учащихся. 98 из них - девочки, 209 - мальчики. Прием учащихся в школу осуществляется на основе соответствующего решения психолого-медико-педагогической комиссии.

В музыкальной школе для инвалидов по зрению и слабовидящих детей, расположенной на территории учреждения и функционирующей при Министерстве культуры, в классах по игре на таре, кяманче, аккордеоне, нагаре, фортепиано и скрипке, а также искусству ханенде обучаются 150 учащихся учебного заведения.

За последние 5 лет 30 выпускников школы-интерната поступили в высшие учебные заведения, 23 - в средние специальные учебные заведения. 10 выпускников 2017-2018 года обучаются в различных высших учебных заведениях (Бакинский государственный университет, Сумгайытский государственный университет, Азербайджанский университет языков, Бакинский университет инженерии, Западно-Каспийский университет и др.).

Школа-интернат была капитально отремонтирована в 2006 году по инициативе Фонда Гейдара Алиева, руководителем которого является первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева.

В типографии, созданной по инициативе Фонда Гейдара Алиева при специальной школе-интернате для инвалидов по зрению, издаются учебники и методические пособия с алфавитом Брайля и крупным шрифтом. Издаваемые в типографии учебные пособия полностью обеспечивают потребности детей-инвалидов по зрению в учебниках.

Учащиеся прочитали стихотворения, посвященные Родине, матери, школе, спели песни.

Затем в школе прозвенел первый звонок, который известил о начале нового учебного года.

АЗЕРТАДЖ