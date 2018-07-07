В Шахдагском национальном парке задержали двух охотников

Накануне задержаны лица, занимавшиеся незаконной охотой на территории Шахдагского национального парка.

Как сообщает пресс-служба Минэкологии и природных ресурсов, у задержанных жителей Огузского района Дуньябира и Рагифа Насировых был изъято два охотничьих ружья и две туши дагестанских туров.

Факт был задокументирован, и каждый из нарушителей был оштрафован на сумму в 1000 манатов согласно статье 272.3 Кодекса административных правонарушений.

Уточняется, что в результате противоправных действий природе был нанесен ущерб в размере 500 манатов.

Талыб Бархудаев, И.А.