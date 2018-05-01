Шаг в неопределенность: Армения выбирает нового премьера

Выпроводив Саргсяна под громкий свист толпы, Армения избавилась от темного прошлого и устремилась в неопределенность - спустя два месяца после избрания безальтернативного президента, армянский парламент обсуждает опять же безальтернативную кандидатуру нового премьера.

Но даже при такой, казалось бы, простой ситуации, выборы премьера стали задачей непростой.

С самого утра интернет каналы ведут прямую трансляцию заседания парламента, на котором должны состояться выборы премьер-министра.

С самого утра на площади Республики в Ереване собрались десятки тысяч людей, напряженно ожидающих их исхода.

Пашиняну, еще вчера обещавшему армянам стать их премьером, сегодня для победы, по принципу простого большинства, нужно 53 голоса из 105-ти. Пока он заручился поддержкой только 47-ми.

Отдать свои голоса Пашиняну готовы блок «Царукян» с 31-им депутатом, «Дашнакцутюн» - с семью и «Елк» самого Пашиняна – девятью мандатами. Крупнейшим парламентским мандатом обладает фракция правящей (пока) Республиканской партии Армении (РПА), представленной 58 депутатами.

Несмотря на невыдвижение РПА своего кандидата, так просто она сдаваться не собирается – в ночь на 1 мая во время online-трансляции в Facebook Никол Пашинян заявил, что РПА намерена сорвать выборы.

«Мы создали условия для достойного ухода Саргсяна и руководства Республиканской партии, но нашу терпимость восприняли как слабость. Согласно поступающим к нам сведениям, Серж Саргсян и Роберт Кочарян начали оказывать давление на депутатов, чтобы сорвать голосование», - заявил Пашинян.

По его информации, «в планы республиканцев входит через семь дней выдвинуть собственного кандидата в премьеры».

«Я узнал, что во время ночного совещания, которое вел Серж Саргсян, РПА решила сорвать голосование. Я призываю всех выйти с утра на митинг на площадь Республики и отстоять победу», - сказал Пашинян.

Здесь уместно будет отметить, что экс-президент Армении Роберт Кочарян предупредил, что РПА так легко не сдастся. В интервью НТВ он заявил, что напрасно Никол Пашинян требует немедленной передачи власти: «Власть – не чемодан, это парламент, дипкорпус, правительство, и все это не так-то легко передать».

Кстати, глава парламентского большинства Ваграм Багдасарян признал участие Сержа Саргсяна на заседании фракции и Исполнительного органа РПА.

«Республиканцы в полном составе должны прийти на работу, мы должны обеспечить нормальную работу. Мы договорились, что наша фракция примет решение после получения ответов на вопросы, - сказал Багдасарян. - Мы дадим оценку той программе, которую представит Никол Пашинян, но у нас есть и вопросы. Все члены фракции настроены на то, чтобы было единое мнение на этот счет. Именно поэтому мы дождемся завершения представления программы, процесса вопросов-ответов, а уже по итогам прений фракция примет консолидированное решение».

На вопрос, остается ли в силе заявление Багдасаряна о том, что если другие три силы выступят с единым кандидатом на пост премьер-министра, то РПА не будет препятствовать тому, чтобы 1 мая был избран глава правительства, руководитель фракции ответил: «Не препятствовать – это обеспечение кворума и нормальной работы. Конечно, не будет препятствовать».

Эти заявления Пашиняна и Багдасаряна показывают, что Серж Саргсян как «серый кардинал» все еще управляет процессами, очевидно, не теряя надежды вернуться во власть, ради чего готов на любые инсинуации, вплоть до провокаций на линии фронта.

Сегодня военщина марионеточного режима снова, уже во второй раз с начала протестного движения в Армении, сообщила о якобы скоплении и передвижении с 30 апреля на линии соприкосновения военной техники и живой силы азербайджанской армии.

Минобороны Азербайджана ранее уже дало ясный и четкий ответ на такие провокационные сообщения.

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И кстати, даже если теоретически предположить, что азербайджанская армия действительно укрепляет свои позиции на линии соприкосновения, то с учетом крайне напряженной политической обстановки в Армении, это абсолютно нормально, ибо нельзя исключать вероятности того, что сторонники смещенного режима будут прибегать к различным провокациям для нагнетания обстановки в прифронтовой зоне. Что, собственно, они и делают.

Поэтому, армянской стороне не стоит мерить все своим аршином и уяснить, что Азербайджан воюет с открытым забралом – он соблюдает режим прекращения огня, поскольку не сторонник усиления напряженности. В то же время противнику стоит уяснить: азербайджанские подразделения полностью контролируют оперативную обстановку на всей протяженности фронта и любая провокация, направленная на обострение ситуации, будет, как ранее заявило Минобороны Азербайджана, незамедлительно, решительно и жестко пресекаться.

Тем временем, в Армении продолжается заседание парламента, на котором депутаты пока не могут выбрать нового премьера страны. Судьба единственного кандидата – Никола Пашиняна зависит от того, насколько довольны останутся депутаты его ответами на свои вопросы.

Ф.Багирова