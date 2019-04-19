В Шабране арестованы молодые люди, домогавшиеся школьника

Сотрудниками отдела полиции Шабранского района Азербайджана задержаны трое молодых людей, домогавшиеся 15-летнего школьника.

Как сообщили 1news.az в отделе, по факту возбуждено уголовное дело по статье 150.2.3 («Насильственные действия сексуального характера, то есть мужеложство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего лица, совершенные в отношении лица, заведомо для виновного не достигшего совершеннолетия») Уголовного кодекса АР, ведется следствие.

Пострадавший подросток направлен на судмедэкспертизу. Подозреваемые арестованы решением суда на 3 месяца (на время следствия).

Отметим, что статья 150.2.3 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Тимур Рзаев, Э.Т.