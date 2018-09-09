В сети появились новые кадры грандиозной индийской свадьбы, прошедшей в Баку - ВИДЕО

В Сети появилось новое видео с грандиозной свадебной церемонии индийской пары, прошедшей в одном из знаменитых бакинских отелей.

На кадрах видно, как многочисленная толпа участников празднества танцует на одной из улиц столицы под звуки национальной музыки.

Как сообщал ранее 1news.az, один из самых известных отелей нашей столицы - Fairmont Baku был забронирован индийской четой на 10 дней.

Данная пара забронировала отель, чтобы сыграть свадьбу.

PR и маркетинг менеджер Fairmont Baku, Flame Towers Зюмрюд Исмаилова подтвердила данную информацию.

Отвечая на вопрос, почему данная пара решила сыграть именно в Баку, З.Исмайлова отметила, что в последнее время в Баку проводится немало зарубежных свадеб, что и привлекло внимание данной четы.

«А причиной проведения свадьбы именно в Fairmont Baku стала известность пламенных башен, а также наш опыт в сфере проведения таких мероприятий», - добавила она.

Следует отметить, что родители данной четы, имеющие бизнес в Дубае, проживают в Канаде.

На свадьбе принимают участие около 400 гостей, которые размещены в отеле.

Из Индии было приглашено более 100 музыкантов, танцовщиц, певцов.

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1news.az