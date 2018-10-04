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В «Сасна црер»  поддерживают Никола Пашиняна, но недовольны его мягкостью

Сегодня в 11:45 ~ 3 минуты на чтение 356
В «Сасна црер»  поддерживают Никола Пашиняна, но недовольны его мягкостью

Партия «Сасна црер» выступила с заявлением относительно внутриполитической ситуации в Армении, выразив крайнюю обеспокоенность «мягкой» стратегией премьер-министра Армении Никола Пашиняна по отношению к представителям прежних властей, сообщает 1news.az со ссылкой на армянские СМИ.

Накануне после принятия парламентом законопроекта, предусматривающего недопущение роспуска НС, премьер-министр Армении Никол Пашинян вывел людей на улицы и заявил на спонтанном митинге об увольнении министров от партии «Процветающая Армения» (ППА) и АРФ «Дашнакцутюн», а также о том, что, после того как приказы об увольнениях де-юре вступят в силу, он подаст в отставку.

Позже Пашинян провел переговоры с представителями парламентских фракций о путях выхода из создавшегося в стране политического кризиса. По  его словам, была достигнута устная договоренность о том, что фракции ППА, Республиканской партии Армении и АРФД не выдвинут кандидатуру на пост премьера, парламент будет распущен, а внеочередные выборы должны пройти не позднее первой половины декабря.

Вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов заявил после переговоров, что никакой конкретной договоренности не достигнуто, кроме решения продолжить консультации.

«Стоящие перед страной внутренние и внешние серьезные вызовы можно преодолеть только при условии общенациональной мобилизации, а также полного и эффективного использования национальных ресурсов. Однако победа народа оказалась под угрозой из-за прежнего режима, принятой им с использованием фальсификаций конституции и законов», - говорится в заявлении партии «Сасна црер».

В нем отмечается: «Волей суверенного народа являются «живые» конституция и законы. Необходимо, руководствуясь этим, внедрить переходное правосудие, что позволит не только исключить возможность любых политических потрясений, но и даст возможность правительству быстро и эффективно выйти из управленческого кризиса и встать на путь развития».

«Призываем повиноваться воле народа и логике революции и осуществить соответствующие шаги для урегулирования этой опасной ситуации», - говорится в заявлении «Сасна црер».

23 августа пресс-секретарь вооруженной группировки «Сасна црер», захватившей в июле 2016 года полк ППС в Ереване, Варужан Аветисян объявил о прекращении группировкой вооруженной борьбы и начале политической деятельности. 29 сентября инициативная группа провела учредительное собрание, объявив о создании одноименной партии.

Напомним, что утром 17 июля 2016 года группа вооруженных лиц, называвших себя «Сасна црер», захватила территорию патрульно-постового полка полиции в Ереване. При этом они убили полицейского и ранили четырех человек. Радикалы потребовали освобождения координатора армянской оппозиционной гражданской инициативы «Учредительный парламент» Жирайра Сефиляна, находящегося под арестом по обвинению в незаконном приобретении и хранении оружия. Члены вооруженной группы также требовали отставки президента и правительства, формирования правительства доверия. Вечером 31 июля они сдались.

Процесс пересмотра дел обвиняемых начался после избрания Никола Пашиняна премьер-министром Армении, который ранее заявил, что в стране не должно быть политических заключенных, акцентировав внимание на группировке «Сасна црер». На данный момент из 31 арестованного освобождены 27 участников «Сасна црер», в том числе один из ее лидеров Араик Хандоян, известный под псевдонимом «Одинокий волк».

С.А., Э.Т.

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