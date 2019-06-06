В Санкт-Петербурге прошла панельная сессия на тему «Медиа в мировых конфликтах: участник или наблюдатель?»

Сессия организована в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума.

6 июня начал работу Санкт-Петербургский международный экономический форум.

В рамках форума прошла панельная сессия на тему «Медиа в мировых конфликтах: участник или наблюдатель?».

В сессии, прошедшей при модераторстве первого заместителя генерального директора российского агентства ТАСС Михаила Гусмана, принимали участие председатель Правления АЗЕРТАДЖ, президент Организации информационных агентств стран Азии и Тихого океана (OANA) и Всемирного конгресса новостных агентств Аслан Асланов, генеральный директор агентства ТАСС Сергей Михайлов, президент агентства Associated Press Гэри Прюитт, генеральный директор Press Association Group Клайв Маршалл, генеральный директор France Press Фабрис Фрис, генеральный директор Албанского телеграфного агентства Армела Красниги, руководители и представители информационных агентств других стран.

На мероприятии шла речь о влиянии медиа на политические вопросы, конфликты, происходящие в различных странах, а также путях предотвращения распространения фейковых новостей, ставших большой проблемой в современном мире. Было отмечено, что некоторые средства массовой информации распространяют необъективную, непроверенную информацию о политических процессах, что вводит общество в заблуждение и даже способствует превращению споров в конфликты. Средства массовой информации должны отказаться от этого, не забывать о своем долге перед обществом.

Выступившие подчеркнули важность обеспечения многосторонности деятельности новостных агентств, совместной борьбы со СМИ, распространяющими фейковые новости и вводящими общество в заблуждение.

Отметим, что Санкт-Петербургский международный экономический форум, в котором участвуют более 15 тысяч представителей 75 стран, – одно из крупнейших мероприятий в мире в сфере экономики и бизнеса. Основная цель форума, проводимого с 1997 года, заключается в налаживании контактов между представителями деловых кругов, обсуждении путей решения экономических задач, стоящих перед Россией, и поиске возможностей выхода на внешние рынки.

В выставочном конгресс-центре "Экспофорум" в рамках форума открылась большая выставка различных российских компаний.

АЗЕРТАДЖ