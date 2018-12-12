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В Санкт-Петербурге почтили память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева - ФОТО

Сегодня в 17:48 ~ 1 минута на чтение 530
В Санкт-Петербурге почтили память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева - ФОТО

Известные общественные деятели, представители творческой интеллигенции и диаспоры Санкт-Петербурга почтили память общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

Собравшиеся у памятной доски, установленной в честь выдающегося политического и государственного деятеля Гейдара Алиева, почтили память великого лидера минутой молчания.

Генеральный консул Азербайджана в Санкт-Петербурге Султан Гасымов рассказал о жизни и деятельности общенационального лидера. Он отметил, что Гейдар Алиев заложил основу современного процветающего независимого Азербайджана. Имя Гейдара Алиева хорошо известно и в России. Генконсул подчеркнул, что в России помнят и высоко ценят вклад великого лидера в развитие экономики и культуры страны.

Выступившие на мероприятии председатель Азербайджанской национально-культурной автономии Санкт-Петербурга Вагиф Мамишев и другие рассказали о роли общенационального лидера азербайджанского народа в укреплении независимости Азербайджана, в повышении авторитета страны на мировой арене.

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