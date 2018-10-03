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В самом центре Москвы пройдет фестиваль «Осенние дары Азербайджана» - ФОТО

Сегодня в 09:20 ~ 1 минута на чтение 312
В самом центре Москвы пройдет фестиваль «Осенние дары Азербайджана» - ФОТО

Этой осенью Азербайджан подарит теплый и красочный праздник холодной Москве.

17-21 октября в самом центре российской столицы пройдет фестиваль “Осенние дары Азербайджана”. На протяжении пяти дней москвичам и гостям столицы будут предложены солнечная хурма и огненный гранат, сезонные фрукты, овощи. Также будут организованы выставки, выступления фольклорных коллективов, развлекательная программа и кулинарные мастер-классы.

В этот день на Тверской площади можно будет попробовать невероятное многообразие блюд, приготовленных с использованием азербайджанских специй и соусов. Аромат свежеприготовленного шашлыка, сдобренного наршарабом, и свежеиспеченных лепешек из тандыра будет разносится по всей округе. Прямо перед вами испекут кутабы с мясом, зеленью или сыром.

А если в этот пасмурный осенний день захочется выпить стаканчик горячего чая из огромных самоваров, вам обязательно предложат к нему потрясающие азербайджанские сладости и несравнимое азербайджанское варенье. У каждого стенда можно будет насладиться незабываемыми вкусами даров “Страны огней”.

Не упустите возможность согреться теплом Азербайджана в пасмурные осенние дни.

Вестник Кавказа

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