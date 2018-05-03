В Рязани жестоко убит 22-летний азербайджанец Захид Абдуллаев – ФОТО

Московским межрайонным следственным отделом города Рязань следственного управления Следственного комитета РФ по Рязанской области по факту умышленного причинения смерти жителю города Рязани, 1996 года рождения, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает AZRU.

По данным следствия, в ночь на 2 мая 2018 года молодой человек, занимавшийся частным извозом на своем автомобиле «Ниссан Альмера», подвозил находившегося в состоянии алкогольного опьянения рязанца, 1961 года рождения.

В районе остановки общественного транспорта на улице Сельских Строителей города Рязани в ходе словесного конфликта между водителем и пассажиром, последний нанес молодому человеку удар ножом в область шеи, причинив проникающее колото-резаное повреждение. Водитель смог выбраться из машины и позвать на помощь.

Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, где через непродолжительное время скончался от полученных телесных повреждений. Подозреваемый был задержан находившимися на остановке общественного транспорта очевидцами и прибывшими сотрудниками полиции.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и его мотива.

В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

У погибшего остались жена и четырехмесячная дочь. Его мать живет в Азербайджане, отец - в Рязани.

А.А.