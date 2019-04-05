В Русской драме состоится Шоу трансформеров – ФОТО – ВИДЕО

Организаторы решили сделать сюрприз и повторить шоу снова 25 мая для тех, кто не смог попасть на предыдущее шоу.

По многочисленным просьбам на сцене Русского драматического театра состоится шоу номер 1 в Баку - Шоу трансформеров. Не пропустите это незабываемое зрелище.

Доводим до сведения родителей, что самых что ни на есть оригинальных роботов-трансформеров вы можете увидеть только в Русском драматическом театре.



Новые костюмы, поражающие размерами, детализацией и идентичностью с оригиналом, опытные артисты, проработанная талантливыми сценаристами авторская программа и зрелищные интерактивные элементы шоу не оставят равнодушными как детей, так и их родителей.



Представление повествует о войне автоботов и десептиконов — разумных инопланетных роботов, предметом их раздора становится могущественный артефакт Великая Искра, который при неправильном использовании может принести в Галактику колоссальные разрушения.



Автоботы прилетают на Землю, чтобы защитить Искру от десептиконов, которые хотят использовать ее в своих корыстных целях. Слабые, но смелые люди и персонажи из известных сказок приходят на помощь автоботам, чтобы положить конец этой войне и начать новую эру мира и процветания.



Шоу трансформеров имело огромный успех у маленьких зрителей. Предлагаем вашему вниманию видеоотчет о прошедших представлениях.







Начало в 12.00 и 15.00.

Билеты можно приобрести в кассах города и на сайте www.iticket.az

Справки по телефонам: 012 493 00 63 и 050 856 01 02.