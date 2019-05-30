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В Русской драме состоится премьера спектакля «Комедия одиночества» - ФОТО

Сегодня в 17:33 ~ 1 минута на чтение 319
В Русской драме состоится премьера спектакля «Комедия одиночества» - ФОТО

8 июня в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре им. Самеда Вургуна состоится премьера спектакля «Комедия одиночества» по пьесам французского драматурга Патрика Бессона «Диалог животных» и «Таксист». 

Это первый режиссерский опыт заслуженного артиста Азербайджана Фуада Османова. В творческом эксперименте принимают участие его коллеги - народный артист Азербайджана Сафа Мирзагасанов, артисты театра Олег Амирбеков, Мурад Мамедов, Рамиль Алиев, Хаджар Агаева.

В роли Красавчика - Эльмар Алекберов. Премьера приурочена к 55-летию заслуженного артиста Азербайджана Фуада Османова. Сам актер под руководством народного артиста Азербайджана Александра Шаровского осваивает новую для себя роль – режиссера.

Декорации - Александр Федоров (заслуженный работник культуры Азербайджана), костюмы – Ольга Аббасова (заслуженный работник культуры Азербайджана), танцевальные сцены – Хаджар Агаева, музыкальное оформление – Теймур Абдуллаев.

Билеты уже продаются в кассе театра, централизованных кассах города, а также онлайн на сайте iTicket.Az

Начало в 20.00.

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