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В Русской драме ожидается премьера спектакля «Миллионерша»

Сегодня в 15:29 ~ 1 минута на чтение 331
В Русской драме ожидается премьера спектакля «Миллионерша»

В Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре им. С.Вургуна полным ходом идут репетиции пьесы Бернарда Шоу «Миллионерша».

Премьера спектакля, которая состоится 19 мая, приурочена к юбилею народной артистки Азербайджана Натальи Шаровской.

В спектакле Наталья Шаровская предстанет перед зрителями в заглавной роли – миллионерши Эпифании Онизанти ди Парерга.

История финансовых и любовных приключений этой неуемной во всех смыслах дамы не оставит равнодушным никого! Осталось только добавить, что постановку в жанре комедии осуществляет главный режиссер театра, народный артист Азербайджана Александр Шаровский, художественное оформление – Александр Федоров (заслуженный работник культуры Азербайджана), видеоинсталляция – Джавид Имамвердиев, хореография – Фуад Османов (заслуженный артист Азербайджана) и Рауля Турккан, сценический бой – Александр Мордвинкин, костюмы создает Ольга Аббасова (заслуженный работник культуры Азербайджана).

В спектакле заняты заслуженные артисты Азербайджана Салман Байрамов и Фуад Османов, а также артисты Олег Амирбеков, Медина Муллаева, Заур Терегулов, Надир Абдурагимбеков и Фатима Алиева. Билеты уже продаются в кассе театра и централизованных кассах города. Их также можно приобрести в режиме онлайн на сайте iTicket.Az

Начало спектакля в 19.00.

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